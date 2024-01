Nach Liebes-Comeback: Erwarten Denise und Lorik etwa Nachwuchs?

Denise (27) und Lorik (27) zeigen sich nach "Temptation Island" wieder glücklich vereint: Doch wagen sie jetzt den nächsten Schritt? © Screenshot/Instagram/denise.hersing (Bildmontage)

Nach einer Trennung beim finalen Lagerfeuer überraschten sie ihre Fans dann aber mit einem Liebes-Comeback im realen Leben und zeigen sich seitdem wieder glücklich verliebt auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts.

Doch gehen die beiden bald schon einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung? Zumindest wurden Fans bei einem Detail in der Instagram-Story von Denise auf einmal stutzig.

Dort beantwortete die 27-Jährige am Wochenende einige Fragen ihrer Follower in einem Q&A. "Dein momentanes Leben in fünf Emojis", wurde sie dabei unter anderem aufgefordert.

Die Antwort: ein von Herzchen umgebener Smiley und ein Männerkopf-Emoji, die wohl auf ihre glückliche Beziehung mit Lorik hindeuten sollen. Werkzeug, das vermutlich für ihren kürzlichen Umzug und die Einrichtung in ihre neuen vier Wänden steht, ein Hundekopf als Symbol für ihr Leben als Hunde-Mama.

So weit, so gut. Doch das fünfte Emoji sorgte dann für viele Fragezeichen bei ihren Fans ...