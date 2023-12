Lorik ätzt nach "Temptation Island"-Finale gegen Lola Weippert: "Hass auf Männer"

Lola Weippert (27) fand auch für "Temptation Island VIP"-Kandidat Lorik Bunjaku (27) klare Worte. © Screenshot/RTL+

Kurz nach Veröffentlichung der Wiedersehensshow erklärte Lorik in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dass ihm die Moderatorin viel zu parteiisch in ihrer Rolle sei.



In der aktuellen Sendung hatte Lola den Frauen oft mit bestärkenden Worten zur Seite gestanden. Mit Umut (26), der noch in der Show seiner Freundin Jana-Maria (31) fremdgegangen war und trotzdem alle Schuld von sich gewiesen hatte, kam es sogar zu einem kleinen Wortgefecht. Der betrogenen Jana-Maria reichte Lola dagegen die Hand und positionierte sich damit ganz klar auf ihrer Seite.

Und auch Lorik wurde von Lola zurechtgewiesen: "Willst du so belogen werden?", fragte sie ihn am Lagerfeuer, nachdem er in der Villa damit geprahlt hatte, seine Freundin immer mal wieder zu anzuschwindeln.

Doch Lorik behauptete nun, dass er der Moderatorin ihren beherzten Einsatz für die weiblichen Teilnehmerinnen nicht weiter abkaufe: "Die Frauen, die sie bestärkt, sind ihr genauso egal wie die Männer, die sie runtermacht und kaum zu Wort kommen lässt", wetterte er in dem Interview weiter und behauptete, Lola wolle sich damit lediglich ein Image als starke Frau aufrechterhalten.

Wenn aber eine Frau einen Fehler mache, dann lasse Lola ihr das grundsätzlich durchgehen. Außerdem warf ihr Lorik einen "Grundhass auf Männer" vor.