Nach Mega-Diät! So viel hat Rebel Wilson wieder zugenommen

Los Angeles (USA) - 2020 hat Rebel Wilson viel Gewicht verloren : In nur 18 Monaten sollen es 35 Kilo gewesen sein. Die 1,63 Meter große Schauspielerin wog nach ihrer Diät 74 Kilo. Am Montag teilte die 43-Jährige auf Instagram ein aktuelles Foto von sich und gestand, dass sie wieder zugenommen hat. Wie viel, verriet sie ebenfalls.

Voller Arbeitsplan: Rebel Wilson hat Stress und deshalb 14 Kilo zugenommen. © Screenshot Instagram/rebelwilson

Auf dem Bild sowie in einem Video ist die Australierin in einem schwarzen Badeanzug und mit Sonnenbrille in einem Whirlpool an Bord eines Bootes zu sehen.

Dazu schrieb sie: "Durch die harte Arbeit habe ich trotz all des Stresses 14 Kilogramm zugenommen! Es macht mir ein schlechtes Gewissen … das sollte es nicht … aber das tut es."

Dennoch sei sie "wirklich stolz auf die Arbeit, die ich an neuen Filmen und meinen Memoiren geleistet habe." Es sei in der vergangenen Zeit einfach viel zu tun gewesen, weshalb die "Pitch Perfect"-Darstellerin ihren Fokus auf ihren "gesunden Lebensstil verloren" habe.

Wilson, die allein bei Instagram 11,1 Millionen Follower hat, scheint mit diesem Problem nicht allein zu sein, viele User fühlen mit dem Hollywood-Star. Einer schrieb: "Du bist nicht allein, Schwester!"



Ein anderer: "Du bist großartig und du siehst noch besser aus. Lass keine Zweifel aufkommen."