Nach plötzlichem Tod von BHZ-Mitglied Pablo Grant (†26): Deutschrap trauert

Der Tod des Rappers und Schauspielers Pablo Grant mit nur 26 Jahren hat für Erschütterung gesorgt. © Screenshot/Instagram/2pablo8pablo2pablo6 (Bildmontage)

Am Sonntagabend teilte die Familie des Rappers und Schauspielers über den Instagram-Account von BHZ mit, dass Grant am 6. Februar an den Folgen einer Thrombose gestorben ist.

Zuvor hatte BHZ verkündet, die anstehende Tour aus "krankheitsbedingten Gründen" vor dem Start am Donnerstag ersatzlos absagen zu müssen.

Freunde und Wegbegleiter brachten ihre Erschütterung über das plötzliche Ableben von Pablo Grant in zahlreichen Social-Media-Beiträgen zum Ausdruck.

Seine BHZ-Bandkollegen Longus Mongus, Ion Milez und Big Pat gedachten ihres Freundes in ihren Instagram-Storys und teilten unter anderem gemeinsame Erinnerungen.

In den Kommentaren unter der Todesnachricht von Pablo Grant drückte zudem die halbe Deutschrap-Welt von Szene-Größen bis zu Newcomern ihre Trauer aus.

"Ruhe in Frieden, Pablo! Du hast geprägt. Du hast so viele Menschen berührt. Legende für immer", schrieb etwa Ski Aggu (26). Finch (33) erklärte: "Mein Beileid der ganzen Familie und Freunden!"

Auch Danger Dan (40) von der Antilopen Gang zeigte sich betroffen: "So eine Scheiße, das berührt mich sehr. Ganz viel Kraft euch und allen Freunden und Angehörigen für diese schwere Zeit." Casper (41) wünschte ebenfalls "viel Kraft".