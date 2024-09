18.09.2024 10:33 Nach Scheidung: "Game of Thrones"-Star macht neue Beziehung offiziell

"Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner präsentiert in einer Fotoreihe ihren neuen Partner in den sozialen Medien.

Von Emelie Herrmann

Titelfoto: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP