Nur zwei Monate nach Scheidung: "GOT"-Star Sophie Turner knutscht mit anderem Mann!

Ist Sophie Turner (27) etwa frisch verliebt? © Christophe Ena/AP/dpa

Denn es handelt sich um keinen Geringeren als den britischen Aristokraten Peregrine John Dickinson Pearson (29).

Der Adelsspross, dessen Familie ein Vermögen von umgerechnet mehr als einer viertel Milliarde Euro haben soll, wurde mit der Schauspielerin am Wochenende in Paris gesichtet.

Bilder, die der Sun vorliegen, zeigen das Paar ganz innig küssend mitten auf den Straßen der französischen Hauptstadt. Nach der Knutscherei am Samstag trafen die Turteltauben im Rugby- und Fußballstadion "Stade de France" erneut aufeinander und posierten neben der Trophäe der Rugby-Weltmeisterschaft.

Ein Schaulustiger, der die zwei beobachtet habe, erzählte der britischen Boulevardzeitung: "Sie kamen zusammen an dem Ort an, an dem sie von ihrem Chauffeur abgeholt wurden. Es sah so aus, als wären sie beide mit dem Eurostar aus London gekommen."

Und weiter: "Sie standen ein paar Minuten lang da, unterhielten sich und lachten viel. Dann nahm er seinen Hut ab und beugte sich vor, um sie zu küssen."