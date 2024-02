Nach Schock-Diagnose bei Bruce Willis: Jetzt spricht Ex-Frau Demi Moore!

Demi Moore (61) hat sich einer TV-Show zum Gesundheits-Zustand ihres Ex-Mannes geäußert. © ANGELA WEISS/AFP

"Ich denke, angesichts der gegebenen Umstände geht es ihm sehr gut", sagte Demi Moore (61) bei "Good Morning America".

Ihren drei gemeinsamen Kindern Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (29) riet sie sogleich, sich "nicht an dem festzuhalten, was nicht ist, sondern an dem, was ist."

Denn darin liege die "große Schönheit, Freundlichkeit, Liebe und Freude", so die 61-Jährige.

Genau diese Liebe hatte Ehefrau Emma Heming (45) ihrem Mann erst vor wenigen Tagen auf rührende Weise erklärt.