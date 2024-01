Nach Sieg im "Sommerhaus der Stars": Serkan Yavuz und Samira lassen Baby-Bombe platzen!

Auf Instagram zeigen sich Serkan und Samira Yavuz regelmäßig als verliebtes Ehepaar. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Serkan Yavuz

Zur Erinnerung: Erst im Mai 2022 brachte die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin Töchterchen Nova Sky Sya zur Welt. Schon bald darf sich die Kleine über ein Geschwisterchen freuen!

Das verrieten ihre prominenten Eltern am heutigen Freitag auf Instagram. "In Mykonos war nicht nur die Verlobung …😎. Wir haben die Erinnerung mit in die Zukunft genommen - Baby No. 2 😇😁🤝❤️", schrieben beide zu einem Video-Recap ihres Traumurlaubs.

Schon seit einigen Wochen wurde über eine mögliche Schwangerschaft bei der 30-Jährigen spekuliert. Auch zahlreiche Fans nahmen sich dem Thema an und gaben die wildesten Theorien zum Besten.

Anfang Dezember machten Gerüchte die Runde, das Reality-Sternchen könnte unter einem großen Pulli ihre kleine Babykugel verstecken. Und tatsächlich!

"Unglaublich, wie lange ich das Geheimnis für mich behalten hab. Herbst und Winter haben mich da ein bisschen unterstützt", platzte es voller Stolz aus der werdenden Mama heraus. Grund dafür waren nämlich weite Klamotten, die den angehenden Babybauch gut kaschierten.