Nach Skandal-Auftritt im "Moma": Ikkimel plötzlich auch in den USA gefeiert

Berlin - Der heiß diskutierte Auftritt der Berliner Rapperin Ikkimel (29) im ZDF-"Morgenmagazin" wird jetzt auch in den USA gefeiert.

Rapperin Ikkimel (29) hat kein Problem damit zu polarisieren. © Soeren Stache/dpa

Auslöser ist ein Post der US-Rapperin Doechii (27). Die Musikerin teilte einen ZDF-Beitrag, der einen Zusammenschnitt des Auftritts zeigt, auf ihrem TikTok-Kanal. Doechii hat auf TikTok sechs Millionen Follower.

Ikkimel hatte vor einer Woche - früh am Morgen gegen 8.30 Uhr - in der sogenannten WM-Arena des "Morgenmagazins" ihr Lied "Fußballmänner" vorgestellt. Darin rappt die Musikerin Zeilen wie "Fußballmänner, alles Penner. Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker" und "Lattenkracher, Mertesacker, Tiki-Taka in 'nem Tanga".

Im Fernsehstudio blieben viele Zuschauer angesichts der Performance auffällig regungslos, fast paralysiert.

Vielen Nutzern in den USA gefällt der Song "Fußballmänner", auch wenn sie offensichtlich nichts verstehen. "Girl come over here we love u" ("Mädel, komm' hier her, wir lieben dich"), kommentiert ein Nutzer.

Einige machen sich auch über die teils irritierten Zuschauer lustig mit Kommentaren wie "why is nobody dancing?" ("Warum tanzt niemand?") oder "the crowd doesn't get her, but i do" ("Die Zuschauer verstehen sie nicht, aber ich schon").