Streitthema Bundestrainer: Davor warnt Tommi Schmitt in der Debatte um Jürgen Klopp!

Köln - Spätestens seit dem Peinlich-Aus gegen Paraguay soll Bundestrainer Jürgen Klopp (59) Fußball-Deutschland zurück in die Erfolgsspur bringen. Podcaster Tommi Schmitt (37) hat rund um die Debatte aber seine ganz eigene Meinung - inklusive saftiger Warnung.

Christoph Kramer (m.) ist im Rahmen der WM 2026 für das ZDF als TV-Experte aktiv. © Marcus Brandt/dpa

Die neue Woche hat begonnen und mit ihr endet am kommenden Sonntag in New York (21 Uhr) die laufende WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Auch für Tommi Schmitt und Publikumsliebling Christoph Kramer (35) geht mit dem Schlusspfiff im Finale eine Reise zu Ende.

Vorher debattieren die zwei aber in der neuesten Folge von "Copa TS" über "Kloppo" als (wahrscheinlichen) Nachfolger von Julian Nagelsmann (38).

"Ich warne davor Jürgen Klopp als Heilmittel für alles zu sehen. Die Probleme beim DFB liegen ganz woanders", tritt Tommi Schmitt auf die Euphorie-Bremse.

Dem Talk-Duo zufolge lägen die Probleme in der Erfolglos-Nationalmannschaft nämlich viel tiefer. Nämlich in den Strukturen hinter den Kulissen - insbesondere der Jugendarbeit.

"Das wird schon alles gut - aber wir müssen jetzt auch nicht erwarten, dass wir wegen eines Mannes sofort wieder zur Weltspitze gehören. Der hat selber noch nie eine Mannschaft trainiert, die er nur alle vier Wochen gesehen hat."