Nach Suff-Fahrt: Ex-Bundesliga-Star von englischem Gericht verurteilt

Birmingham - Marvin Ducksch (32) - Profi von Birmingham City - wurde zu 16.000 Pfund Geldstrafe (ca. 18.500 Euro) verdonnert. Der ehemalige Stürmer von Werder Bremen verursachte am Ostermontag einen schweren Autounfall unter Alkoholeinfluss.

Marvin Ducksch (32, M.) wurde von einem englischen Gericht wegen seiner Suff-Fahrt verurteilt. © Matthew Cooper/PA Wire/dpa

Doch das ist nicht alles, was Ducksch wegen seiner Suff-Fahrt büßen muss.

Neben der Geldstrafe erwartet den 32-Jährigen ein 14-monatiges Fahrverbot, sowie eine Schmerzensgeldzahlung.

Der Fußballer, der zwischen 2016 und 2018 beim FC St. Pauli unter Vertrag stand, muss zusätzlich jeweils 1000 Pfund an die beiden weiblichen Opfer des Unfalls blechen.

"Sie können sich erstens glücklich schätzen, dass Sie nicht getötet wurden, und zweitens, dass die anderen Fahrer nicht getötet wurden. So ernst ist diese Angelegenheit", hätte John Kiely, der Vorsitzende des Disziplinarausschusses am Amtsgericht in Leamington Spa gegenüber Ducksch betont. Das berichtete der Weser Kurier.

Ducksch war am Ostermontag gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Trainingsgeländes von Birmingham City mit zwei weiteren Autos zusammengekracht. Er war anschließend vorläufig festgenommen worden.

Die Polizei führte einen Alkoholtest durch und stellte 1,06 Promille bei dem Profifußballer fest. Die erlaubte Grenze liegt in England bei 0,7.