Schock-Nachricht für TV-Star: "7 Tage, 7 Köpfe"-Ikone macht Krebs-Diagnose publik

Köln - Diesen Tag wird Kalle Pohl so schnell nicht mehr vergessen. Im Juli 2023 teilt sein Onkologe dem heute 74-Jährigen mit, dass er an Krebs erkrankt ist. Seine Erkrankung hält der " 7 Tage, 7 Köpfe "-Star geheim - bis jetzt!

"7 Tage, 7 Köpfe"-Ikone Kalle Pohl (damals 46, r.) hat seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. (Archivfoto) © IMAGO / Horst Galuschka

"Erst war Corona, das war für mich schon hart, ohne jegliche Einnahmen. Und dann kam der Krebs", erklärt der Comedian im Gespräch gegenüber "Bild".

"An der schlimmsten Stelle, wo ich psychisch und physisch völlig am Boden war, dachte ich auch mal: Was soll das eigentlich alles noch?", gesteht die "7 Tage, 7 Köpfe"-Ikone.

Wie schwer es Kalle in der Zeit ergangen ist, lässt sich an seinen Aussagen erkennen. Denn an manchen Tagen habe er es zum Beispiel gerade mal geschafft, heißes Wasser über eine Tütensuppe zu gießen.

Ein halbes Jahr lang lässt der 74-Jährige alle drei Wochen sechs Blöcke Chemotherapie über sich ergehen, um die Krankheit zu besiegen.

Doch auch das ist kein Zuckerschlecken. "Die Erschöpfung ist einfach übermächtig. Die Chemotherapie hat mein Immunsystem gründlich lahmgelegt", berichtet der gebürtige Dürener. Unter anderem habe sich sein Geschmackssinn komplett verabschiedet.