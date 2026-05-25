Nach Tod von Patientin: TikTok-Pfleger Rashid erhält weitere traurige Nachrichten
Hamburg - Tragische Neuigkeiten: Fast fünf Monate ist es nun her, dass TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) von seiner Patientin Barbara (†82) Abschied nehmen musste. Die traurige Gewissheit erreichte den 32-Jährigen damals völlig unerwartet. Jetzt erhielt der Pfleger weitere traurige Nachrichten.
"Ihr wisst ja, dass Barbara uns vor fünf Monaten verlassen hat. Und nach fünf Monaten haben wir eine Rückmeldung bekommen, dass erst jetzt die Wohnung leer geräumt wurde", so Rashid mit gedämpfter Stimme in einem Reel auf Instagram.
Das Enttäuschende an der ganzen Sache: "Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Erinnerungsstücke da rauszuholen."
Barbara war eine Seniorin, die Rashid mit seinem Pflegedienst "Pflege Smile" betreute. Nur wenige Tage vor ihrem Tod dokumentierte der 32-Jährige, wie die beiden gemeinsam den 82. Geburtstag der Dame feierten.
"Aber wisst ihr, was ich am traurigsten fand?", fährt er weiter fort. "Dass wir erfahren haben (…), dass sich kein Angehöriger da irgendwie dafür interessiert hat." Ob der Pfleger damit den Tod der Seniorin meint oder die Wohnungsausräumung, wird dabei jedoch nicht ganz klar.
Auch, wo seine ehemalige Patientin nun beerdigt wurde, wisse er nicht. "Wir haben da keine Info bekommen."
TikTok-Pfleger Rashid kümmert sich um den Kater der verstorbenen Seniorin
Doch neben all den traurigen Neuigkeiten hat Rashid auch eine positive Nachricht zu verkünden. Dabei geht es um Kater Lucky, den die Seniorin nach ihrem Tod zurückließ. "Ich kann euch auf jeden Fall versichern: Es sieht aktuell sehr gut aus, dass Lucky bei mir bleiben wird", so der Pfleger.
Nachdem die Dame verstorben war, nahm der 32-Jährige ihren Kater tatsächlich einfach bei sich zu Hause auf. Was als vorläufige Entscheidung begann, scheint nun ein dauerhafter Zustand zu werden. Schließlich habe er ihr das Versprechen gegeben, falls ihr einmal etwas zustoßen sollte, sich um die Fellnase zu kümmern.
"Die Polizei meinte: Falls da was kommen sollte, würden die sich direkt bei mir melden. Aber bis jetzt kam nichts. Lucky geht es auf jeden Fall sehr gut." Eigentlich wollte die Polizei nach Angaben des Pflegers den Kater nämlich ins Tierheim stecken.
Neben Neuzugang Lucky besitzt der Pfleger selbst auch einen Kater: Snow hat mit Lucky wohl nun einen neuen Spielkameraden dazugewonnen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile