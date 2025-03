Nach Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R.: Ermittler nennen Details

"Vieles deutet auch darauf hin, dass sie schon eine gewisse Zeit dort gelegen hat", zitiert die Zeitung ein Ermittler und fügte an: "Mindestens ein paar Tage."

An ihrem Mund sei dem Vernehmen nach etwas Blut gewesen, jedoch könne es nach Ansicht der Ermittler dafür unterschiedliche Gründe geben.

Der Leichnam der 1969 in Ost-Berlin geborenen Musikerin habe demnach keine Verletzungen mit scharfen Geständen aufgewiesen.

Allerdings würden die in der Wohnung gefundenen Spuren "nicht auf ein Verbrechen mit massiver Gewalteinwirkung hindeuten", ist weiter zu lesen.

Ihr Tod löste in Deutschland Bestürzung aus. © Patrick Pleul/dpa

Die Leiche der als Andrea Rosenbaum geborene Sängerin wurde am Sonntagabend gefunden. Sie starb unerwartet im Alter von 55 Jahren in Berlin. Erst am Montagmorgen sei die Polizei über den Vorfall unterrichtet worden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag vermeldete.

Zur Feststellung der Todesursache werde voraussichtlich eine Obduktion angeordnet, wie in solchen Fällen üblich. Davon erwarten sich die Ermittler weitere Aufschlüsse zu den noch unklaren Hintergründen zum Tod der Frau.

Nach Übernahme des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft werden weitere Informationen erwartet.