Nach Tragödie in Freudenberg: Dreifach-Mama und Schauspielerin Janine Kunze ringt um Worte

So haben im größten Bundesland im Jahr 2021 3426 Kinder unter 14 Jahren Körperverletzung begangen. 2022 stieg die Zahl erschreckend hoch auf 5477 Fälle an.

In der vergangenen "stern TV"-Folge wurden Thematiken, die der grausame Mord mit sich brachte, thematisiert und eingeordnet. In der Sendung diskutierten die verschiedenen Gäste über die Mediennutzung von Jugendlichen und die wachsende Gewaltbereitschaft bei Kindern.

Als Kölnerin setzte sich Kunze (49) 2020 dafür ein, dass Menschen der Innenstadt zum Karnevalsauftakt fernblieben. © Oliver Berg/dpa

Zahlen, die auch Kunze nach der Aufzeichnung nicht kaltließen. Sie meldete sich am Dienstag noch einmal bei ihren Instagram-Followern und bedankte sich bei ihnen für das positive Feedback.

Was sie in der Sendung zu sagen hatte, fasste sie auf ihrem Kanal noch einmal zusammen. Denn die Moderatorin war und ist sich weiterhin sicher: "Unser aller Ansatz und Anspruch sollte es nicht sein, Gesetze dahingehend zu verändern, dass Kinder früher und härter bestraft werden, sondern dafür Sorge zu tragen, dass so schreckliche Taten verhindert werden."

Sie fügte hinzu, dass Kinder wieder lernen müssten, ihre Emotionen zu verstehen und diese richtig annehmen und deuten zu können. "Wir dürfen sie damit nicht alleine lassen! Wir sind als Gesellschaft und menschliche Gemeinschaft für sie verantwortlich", plädierte sie.

Währenddessen rang sie immer wieder um Worte und versuchte zu verdeutlichen, dass viele Kinder in den vergangenen Jahren wenig bis gar nicht sozialisiert wurden, was unter anderem auch an den Erwachsenen gelegen haben könnte. Dabei seien gerade Kinder die Zukunft, schloss sie ihre Ansprache ab. "Wir lieben euch, ihr seid das Beste, was wir haben", so Kunze.

Mit ihrer Bekanntheit und ihrem Engagement wolle sie Entscheidungsträger und andere Aktivisten in dem Bereich in Zukunft unterstützen. Wie genau, ließ die Schauspielerin noch offen.

