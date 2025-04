Nach Trennung von Ex Serkan: Samira Yavuz wird nach Auszug aus Haus scharf kritisiert

Eigentlich war in den kurzen Umzugs-Sequenzen der einstigen " Bachelor in Paradise "-Kandidatin nichts Ungewöhnliches zu sehen, einigen Usern missfiel jedoch, dass Samira den Großteil der Möbel mit in ihre neue Wohnung genommen hatte und deuteten an, dass die 31-Jährige Serkans Abwesenheit ausgenutzt hätte.

So zog die 31-Jährige mitsamt ihrer beiden kleinen Töchter Nova (2) und Valea (11 Monate) aus dem gemeinsamen Haus des Ehepaares aus, wie sie ihren mehr als 320.000 Anhängern in ihrer Instagram-Story gezeigt hatte. Noch-Ehemann Serkan war währenddessen nicht daheim, sondern mit Dreharbeiten für eine Realityshow beschäftigt.

Samira ist mit ihren beiden Töchtern aus dem Haus, in dem die Familie bislang zusammen gelebt hatte, ausgezogen. © Instagram/samirayasminleila

"Ist das alles deins? Du kannst nichts mitnehmen, was Serkan gehört oder er bezahlt hat", echauffierte sich beispielsweise ein "Fan", während ein anderer gar schimpfte: "Wie kann man seinem Mann das ganze Haus leer räumen, unterste Schublade."

Nachdem die TV-Bekanntheit ohnehin schwer mit der Trennung ihres Mannes, dem sie erst im August 2023 (standesamtlich) das Jawort gegeben hatte, zu kämpfen hat, sind derartige Nachrichten wohl das Letzte, was Samira derzeit gebrauchen kann.

Dennoch reagierte sie nicht mit Wut, sondern mit Humor auf die fiesen Worte: In einer weiteren Sequenz filmte Samira einiges an Geschirr und scherzte dazu: "Da sind immer noch sehr viele Gläser. Ich bezweifle zwar, dass er anstoßen will. Aber bestimmt will er mal was essen und freut sich, wenn er noch einen Teller hat."

Und Serkan? Der ist seit dem Bekanntwerden seines Seitensprungs auch weiterhin wie vom Erdboden verschluckt.