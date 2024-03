Nachwuchs bei Wontorra-Ex! St.-Pauli-Profi Zoller zum ersten Mal Vater geworden

St.-Pauli-Profi Simon Zoller (32) ist zum ersten Mal Vater geworden. © Screenshot/Instagram/simonzoller9

Dies gaben der Kiezkicker und seine Freundin, die Rechtsanwältin Judith Babette Kirstein, am Sonntagabend bekannt. Der Fußball-Profi postete in einer Instagram-Story ein Foto, auf dem der Nachwuchs eingekuschelt in einem Handtuch zu sehen ist.

Den Namen und das Geschlecht ihres Babys haben die stolzen Eltern noch nicht verraten.

Das Paar hatte die Baby-News an Heiligabend verkündet. Zoller hatte dazu geschrieben: "Dieses Jahr wird vermutlich das extremste und emotionalste meines Lebens sein (...). Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich es mich sowohl sportlich als auch privat an Grenzen gebracht hat."

Zoller und Kirstein kamen nur wenige Monate nach dem überraschenden Ehe-Aus des Profi-Kickers mit Wontorra im November 2022 zusammen.