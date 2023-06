Naddel wird jetzt Schlagersängerin: Ist das ihre letzte Chance?

Naddel (58) und Andreas Ellermann (57) nahmen am Dienstag ihre eigene Version von Rex Gildos "Fiesta Mexicana" in einem Tonstudio in Bremen auf. © Lenthe-Medien

Kein unbekanntes Terrain für Naddel: Neben all ihren Skandalen geraten oft ihre früheren Erfolge als Model, aber eben auch als Sängerin in den Hintergrund. Unter anderem stand sie als Backgroundsängerin bei ihrem Ex-Partner Dieter Bohlen (69) für "Blue System" auf der Bühne.

Über 30 Jahre später stand sie am gestrigen Dienstag zusammen mit Andreas Ellermann in einem Tonstudio in Bremen und nahm eine Cover-Version von "Fiesta Mexicana" auf, einer der Hits von Schlager-Legende Rex Gildo (†63).

"Unsere Stimmen harmonieren fantastisch", stellt der Hamburger Unternehmer gegenüber eines Reporters vor Ort fest. Und auch Naddel soll sich begeistert gezeigt haben: "Endlich mal wieder in einem Tonstudio, das hat richtig Spaß gemacht."

Premiere soll ihr gemeinsamer Song auf dem Hamburger Schlagermove am 8. Juli feiern. Zudem kündigte Ellermann an, ein Making-of-Video auf seinem YouTube-Kanal "Hossa Hossa TV" zu veröffentlichen.