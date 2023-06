Naddel taucht wieder nicht auf und entschuldigt sich bei ihrem Millionär: "Sorry, sorry, sorry"

Angeblich habe der Millionär Naddel zuvor sogar ein Hotelzimmer in einem Luxushotel in Hamburg gebucht, um sie dort für die Grill-Party abzuholen.

Naddel Abd el Farrag kommt zu keinem Termin mit dem Multimillionär. Ellermann wolle ihr aber noch eine letzte Chance geben. © André Lenthe/Lenthe-Medien

So mussten die Bedürftigen, die sich auf einen gemeinsamen Gartennachmittag mit Naddel freuten, ein zweites Mal vergeblich auf sie warten.

Die 58-Jährige habe sich nun per Video-Botschaft bei "ihrem" Millionär entschuldigt. "Sorry, sorry, sorry, hatte brutale Rückenschmerzen und ich konnte nicht mehr", seien die Worte der Bohlen-Ex gewesen.

Angeblich habe sie auch nicht gewusst, dass sie abgeholt werden würde. In ihrer Video-Nachricht hätte sie allen Anwesenden trotzdem einen schönen Sonntag gewünscht und ganz viele "Bussis" geschickt: "Es tut mir echt leid, es tut mir echt leid. Und trotzdem wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Bussi, Bussi, Bussi!"

Der Millionär äußerte sich daraufhin gegenüber der Bild: "Ich bin ein gutmütiger Mensch. Sie bekommt noch eine letzte Chance. Wenn es dann nicht klappt, kapituliere ich."