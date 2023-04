Nadja Abd el Farrag auf Wohnungssuche: Steht sie bald auch wieder auf der Bühne?

Hamburg/Lübeck - Nadja Abd el Farrag (58) ist offenbar auf Wohnungssuche und hat dafür semi-prominente aber millionenschwere Hilfe an der Hand.

Andreas Ellermann (56) und Nadja Abd el Farrag (58) in Lübeck. © Lenthe-Medien

Laut einem Pressefotografen will die 58-Jährige am liebsten außerhalb Hamburgs fündig werden. Andreas Ellermann (56) habe der Interessentin nun einige seiner Wohnungen in Lübeck gezeigt.

Doch das ist wohl nicht ganz das Richtige für die ehemalige Entertainerin/Sängerin: "Die Stadt gefällt mir sehr gut, aber der Weg zu meiner Mutter, die in Hamburg wohnt, ist sehr weit und beschwerlich", erklärte sie gegenüber dem Fotografen.

Der Hamburg1-Moderator scheint den zwischenzeitlich versunkenen Star nun unter seine Fittiche genommen zu haben. Ganz uneigennützig? Das vielleicht nicht.

In einem zuletzt auf YouTube und bei Hamburg1 ausgestrahlten exklusiven Interview von Ellermann und Nadja - das erste, nachdem die 58-Jährige monatelang von der Bildfläche verschwunden war - fiel der 56-Jährige vor allem durch Selbstbeweihräucherung und "Fishing for Compliments" auf (zum Beispiel: "Du hast auf der Hinfahrt gesagt, du hast einen Lieblingssänger, wer ist denn das?").

Zerrt der Millionär Nadja für mehr eigene Aufmerksamkeit wieder ins Rampenlicht, in der Hoffnung, dass ihre Popularität auf ihn abfärbt? Oder hat sie sich bei ihm gemeldet, weil sie noch einen Versuch als Person des öffentlichen Lebens starten und zurück vor die Kamera möchte?

ProSieben war jedenfalls mit "Taff" auch bei dem Termin in Lübeck vor Ort.