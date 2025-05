Nach Dieter Bohlen: Jetzt äußert sich auch Thomas Anders zu "Naddels" (†60) Tod

Hamburg - Der Schock sitzt tief: Nadja Abd el Farrag (†60) ist tot. Jetzt spricht ein enger Weggefährte über die Reality-Ikone und erinnert sich an die gemeinsame Zeit.

Nach dem Tod von Naddel (†60) äußert sich jetzt Ex-Modern Talking-Sänger Thomas Anders (62). (Archivbild) © Montage: Jens Kalaene, Hendrik Schmid/dpa

Mit nur 60 Jahren verstarb "Naddel" am 9. Mai in einer Hamburger Klinik. Einst an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen (71), hatte die ehemalige Backgroundsängerin auch zu seinem damaligen Bandkollegen Thomas Anders (62) eine Verbindung.

"Naddels Tod tut mir unendlich leid. Ich habe sie als Mensch sehr geschätzt", erklärte der Ex-Modern Talking-Star im Gespräch mit BILD.

In den 90ern waren sie sich oft ganz nah – beruflich wie privat. Kennengelernt haben sich der Sänger und Naddel 1998, als Modern Talking nach der Reunion mit "You’re My Heart, You’re My Soul '98" gerade ein Comeback feierte.

Damals war Nadja Abd el Farrag noch mit Bohlen liiert – und somit Teil der schillernden Pop-Welt. Gemeinsam mit Anders' damaliger Partnerin Claudia Hess, verbrachten die beiden Paare viel Zeit miteinander.