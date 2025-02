Nächste Hiobsbotschaft für Shakira-Fans: Konzert schon wieder abgesagt

Medellín - Bei Popstar Shakira ist während ihrer diesjährigen Tournee der Wurm drin. Schon wieder muss die 48-Jährige ein Konzert absagen - ausgerechnet in ihrer Heimat Kolumbien.

Shakira trat während ihrer Tournee am Donnerstag und Freitag in Barranquilla (Kolumbien) auf. Ihr nächstes Konzert am Montag muss verschoben werden. © Fernando Vergara/AP/dpa

Weil beim Aufbau der Bühne im Estadio-Atanasio-Girardot-Stadion in Medellín das Dach beschädigt wurde, müsse der für kommenden Montag geplante Auftritt ausfallen, teilte der Veranstalter mit.

Die Sicherheit der Künstler, der Mitarbeiter und des Publikums könne nicht gewährleistet werden. Für das Konzert soll nun ein Ersatztermin im zweiten Halbjahr gesucht werden.

Shakira äußerte sich bislang noch nicht zur Absage, sie postete bisher nur Eindrücke ihres Konzertes am Freitagabend in Barranquilla (Kolumbien).

Am vergangenen Wochenende hatte Shakira ("Hips Don't Lie", "TQG") bereits ein Konzert in der peruanischen Hauptstadt Lima absagen müssen. Die Sängerin war mit starken Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht worden.