Name von Krankenschwester abgelehnt: So sollte Steven Gätjen wirklich heißen

"Ich habe noch einen zweiten Namen. Michael gibt's auch noch. Dann hat die Krankenschwester angeblich gesagt: Aber so ein kleines, süßes, dickes Baby darf nicht Michael heißen. Der muss Steven heißen. Deswegen heiße ich Steven", erklärte Gätjen.

Seine Eltern wollten ihr Baby ursprünglich Michael nennen. Da der Moderator in den USA geboren wurde, entsprechend in englischer Aussprache.

Denn die meisten scheinen dem Promi , der unter anderem Joko & Klaas gegen ProSieben moderiert, nicht abzunehmen, dass er seinen wahren Namen trägt. "Wie heißt Steven Gätjen wirklich?", lautete die am häufigsten gestellte Frage.

In einem Reel auf Instagram ging der Hamburger am Mittwoch auf Fragen ein, die User zu seiner Person googeln. Und gleich die erste brachte den 52-Jährigen zum Lachen.

Steven Gätjen (52) amüsierte die Frage nach seinem "wirklichen" Namen. © Instagram/stevengaetjen

Dass sein Name in letzter Sekunde noch einmal geändert wurde, bedauert der gebürtige US-Amerikaner nicht. "Ich heiße wirklich Steven Gätjen, das ist mein echter Name und den möchte ich auch behalten. Ich finde den ganz cool", sagte der Moderator der deutschen Ausstrahlung der Oscar-Verleihung.

Auf die zweite Frage folgte dann eine kleine Liebeserklärung. "Wo wohnt Steven Gätjen?", wollten viele User wissen. "Ich wohne in Hamburg, und das gefällt mir auch sehr gut. Ich bin hier zur Schule gegangen, war hier im Kindergarten", so Gätjen über seine Verbindung zur Hansestadt.

Er sei zwar immer mal wieder woanders gewesen, "aber Hamburg ist meine Heimat", sagte der 52-Jährige.

Interessanterweise kommen eigentlich andere Fragen bei Google heraus, wenn man die Suchmaschine nach Steven Gätjen fragt. Während der Moderator in seinem Video noch beantwortet, ob er die Oscars moderiert, wann er bei "taff" vor der Kamera stand und wie groß er ist, lauten die eigentlichen Fragen bei Google, ob er Kinder oder einen Bruder hat und was er studiert hat.

Das war dem Hamburger, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit hält, wohl zu intim.