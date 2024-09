Natascha Ochsenknecht gibt intimen Einblick: So lange hatte sie keinen Sex

Berlin - Natascha Ochsenknecht (60) ist aktuell Single und lässt es in ihrem Liebesleben offenbar eher ruhig angehen. Nun verriet die Dreifach-Mama, wie lange ihr letzter Sex zurückliegt.

Natascha Ochsenknecht (60) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. © Jörg Carstensen/dpa, Screenshot/Instagram/nataschaochsenknecht (Bildmontage)

"2020, Januar", antwortete die frühere Dschungelcamperin im Interview mit RTL gewohnt ehrlich auf die Frage, wann sie zuletzt mit einem Partner intim gewesen sei.

Mehr als viereinhalb Jahre verzichtet das Oberhaupt des Ochsenknecht-Clans also schon auf Sex. Doch für Natascha stellt das kein Problem dar, wie sie später in einem Instagram-Reel klarstellte.

"Ich bin total glücklich in meinem Leben und ich brauche nicht diese Bestätigung, dass ich mit jedem Typen in die Kiste springe", betonte die 60-Jährige in dem Clip.

Am wichtigsten sei es ohnehin, zu sich selber zu stehen und sich zu akzeptieren, wie man ist. "Das heißt ja nicht, dass man sich hundertprozentig lieben muss. Ich hab' auch ein paar Stellen an meinem Körper, die finde ich kacke", fuhr Natascha Ochsenknecht fort.

Das frühere Model ist lieber glücklicher Single als unglücklich in einer Beziehung. "Was nützt mir eine Beziehung, die sch*ße ist, wo die Leute sich anschweigen? Oder Tinder-Dates, die schieflaufen?"