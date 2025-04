Trauer bei Natascha Ochsenknecht: Bruder stirbt im Gefängnis

Natascha Ochsenknecht (60) hat sich bei Instagram mit einem gemeinsamen Foto von ihrem Bruder verabschiedet. © Sven Hoppe/dpa

Nach Informationen von "Bild" wurde der 57-Jährige tot in seiner Zelle in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt aufgefunden. Er soll an einem Herzinfarkt gestorben sein - Suizid oder Fremdverschulden seien demnach als Todesursache ausgeschlossen worden.

Ochsenknechts Management habe den Tod ihres Bruders gegenüber dem Boulevardblatt bestätigt - sie selbst wollte sich nicht dazu äußern. Bei Instagram hat die Promi-Dame ein altes Geschwister-Foto veröffentlicht und sich mit den Worten "Gute Reise, kleiner Bruder" von ihm verabschiedet.

Das Verhältnis der beiden galt als wechselhaft - zuletzt soll es keinen Kontakt mehr gegeben haben. Wierichs war bei Weitem nicht so bekannt wie seine ältere Schwester und stand eher selten in der Öffentlichkeit.

Dennoch machte sich der Fotograf einen Namen in seiner Branche, schoss Bilder für große Kampagnen. Seine Aufnahmen wurden unter anderem auch im "Stern" abgedruckt.