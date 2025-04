Natascha Ochsenknecht will abnehmen, aber es gibt ein No-Go

Sie habe eigenen Angaben nach "einiges an Medikamenten einwerfen" müssen. Die Nebenwirkungen zeigt die 60-Jährige in einem Vorher-/Nachher-Vergleich.

Natascha Ochsenknecht ist mit ihrer Familie in der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" bei Sky zu sehen. © Jens Kalaene/dpa

Des Weiteren achtet sie auf ihre Ernährung und nimmt beinahe keinen Zucker mehr zu sich. Ganz so streng sei sie aber nicht mit sich. "Manchmal sündige ich. Why not", schreibt Natascha Ochsenknecht und fügt einen lachenden Smiley an.

Das Wichtigste sei jedoch, kein "Ozempic" zu verwenden. Dieses Medikament wird überwiegend beim Typ-2-Diabetes eingesetzt, aber auch mittels einer Spritze zur Gewichtsreduktion verwendet.

"Mein Vater war Diabetiker, das ist nicht mein Weg. Lieber langsam als schnell und ungesund abnehmen", erklärt Natascha Ochsenknecht, die in den vergangenen Jahren auch mit Long Covid zu kämpfen hatte.

"Du siehst toll aus! Und Gesundheit ist das Allerwichtigste. Du schaffst das", ermutigen ihre Follower das Model auf ihrem Weg zu ihrer Traumfigur.

Zu sehen ist die Promi-Mama in der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" mit ihren Kindern Wilson Gonzalez (35), Jimi Blue (33) und Cheyenne Ochsenknecht (24) jeden Dienstag ab 20.15 Uhr bei Sky One.