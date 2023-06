Natascha Ochsenknecht zeigt blaues Auge: Was ist denn da passiert?!

Berlin - Auweia, das sieht schmerzhaft aus! Auf Instagram hat sich Natascha Ochsenknecht (58) ihren rund 252.000 Followern mit einem blauen Auge präsentiert. Was war geschehen?

Wer schön sein will, muss leiden: Natascha Ochsenknecht (58) hat sich einem Beauty-Eingriff unterzogen. © Screenshot/Instagram/nataschaochsenknecht (Bildmontage)

Von gelblich ins Bläulich-Lilafarbene übergehend ziert die rechte Gesichtshälfte der Reality-Mutti ein Veilchen, wie es im Buche steht - auch das linke Auge ist, wenn auch weniger stark, betroffen.

"Wie ihr seht: Es grünt so grün", meldete sich Natascha Ochsenknecht dann aber humorvoll in ihrer Story und stellte klar: alles halb so wild!

Grund für die Hämatome war nämlich ein Beauty-Eingriff, dem sich die 58-Jährige kürzlich unterzogen hat. Klar - wer schön sein will, muss leiden!

"Es tut überhaupt nicht weh, aber mit einer Gerinnungsstörung ist man halt sehr sensibel", fuhr die Promi-Dame fort.

Und erklärte: "Ich bedanke mich natürlich beim Erfinder des Make-ups. Denn ich gehe gleich essen und mal gucken, was man noch aus mir rausholen kann."

Gesagt, getan: In der nächsten Einstellung ist Natascha Ochsenknecht ausgehfertig und geschminkt zu sehen - und tatsächlich, das Veilchen ist nur noch zu erahnen.

"Man könnte jetzt sagen, man sieht es noch ein bisschen", zeigte sich die gebürtige Düsseldorferin kritisch. Aber auch hierfür wusste Natascha eine Lösung.

"Es gibt ja noch geile Sonnenbrillen", sagte die TV-Persönlichkeit und zauberte eine ebensolche hervor.