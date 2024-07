Welcher Reality-Star rekelt sich hier so schön im Wasser?

Nathalie Bleicher-Woth (27) zeigt ihre Kurven. © Instagram/Nathalie Bleicher-Woth

Normalerweise herrscht auf ihrem Instagram-Kanal jede Menge Mama-Content, doch der Ex-BTN-Star kann auch anders, wie die 27-Jährige einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Direkt am Wasser sitzend, tankt die blonde Beauty auf Mallorca jede Menge "Vitamin Sea". Im perfekten Winkel in Szene gesetzt, springt ihr Traumkörper gleich ins Auge.

Die Meinung ihrer einer Million Follower ist eindeutig: mehr davon!

"Der Wahnsinn", "So schön und sexy" oder "Jeder Mann könnte sich glücklich schätzen so eine Frau an seiner Seite zu haben", jubelt die Netz-Community.