Ihr Sohn ist zweieinhalb Jahre: Warum BTN-Nathalie auch in einem Jahr noch stillen möchte

Nathalie Bleicher-Woth (28) ist mittlerweile nach Dubai ausgewandert. © Instagram/Nathalie Bleicher-Woth

"Shame on me", erzählt die Beauty in ihrer Instagram-Story zu ihrer Still-Beichte. Als Last empfindet es die Dubai-Auswanderin allerdings nicht. "Ich stille gerne, auch wenn es manchmal anstrengend ist."

Eine Regelung, ob und wie lange ein Kind gestillt werden sollte, gibt es nicht. Das soll jede Mutter selber entscheiden.

Die WHO empfiehlt, zumindest Säuglinge bis zum Alter von sechs Monaten ausschließlich mit Muttermilch zu ernähren und erst dann mit der Beikosteinführung zu beginnen. Diese soll allerdings nicht die Brust ersetzen, sondern nur ergänzen.

Ein Baby ist ihr Sohn Liam schon länger nicht mehr. Mit seinen zweieinhalb Jahren gilt er als Kleinkind. Gibt sie ihm in dem Alter die Brust, sorgt das vor allem in der Heimat für Kopfschütteln.

"Ich denke mir dann: 'Warum nicht?' Es ist so krass, wie negativ es in Deutschland dargestellt wird, wenn man lange stillt", so das TV-Gesicht.