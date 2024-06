Nathalie Bleicher-Woth erlebt Horror-Nacht im Krankenhaus

Nathalie Bleicher-Woth (27) hat schreckliche Szenen in einer Notaufnahme miterlebt. © Screenshot/Instagram/nathalie_bw (Bildmontage)

Die 27-Jährige musste mit ihrem kleinen Sohn Liam (1) ein Berliner Krankenhaus aufsuchen und was sie dort miterlebte, hat offensichtlich einen bleibenden Eindruck bei der jungen Mutter hinterlassen.

Als Nathalie mit ihrem Sohnemann in der Notaufnahme wartete, kam nämlich ein Notfall herein, wie sie ihren Followern bei Instagram berichtete.

"Da kam ein Junge nur in Handtüchern gewickelt und voller Blut an", schilderte sie die Horror-Szene in ihrer Story. "Das war so, so schlimm und hat mir so leidgetan", gab sie einen Einblick in ihren Gemütszustand beim Anblick der schrecklichen Bilder.

Warum sie mit ihrem Kleinen ins Krankenhaus musste, gab Bleicher-Woth derweil nicht preis. Sie wollte "nicht genau sagen, was, um seine Privatsphäre zu schützen", erklärte die ehemalige Darstellerin von "Berlin - Tag & Nacht".