Model Nathalie Volk über ihre Zukunft: "Kinder sind nicht ausgeschlossen"

Model Nathalie Volk (26) hat ihre eigene Biografie geschrieben. © Screenshot Instagram/mirandadigrande

Bei dem Business-Networking Event in der bayerischen Landeshauptstadt präsentierte die Ex-"Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin ihre Biografie "In Meinen Eigenen Worten - Ein Tag Ohne Lügen".

Das Werk sei ein "Enthüllungsbuch" über die verschiedenen Erlebnisse ihres bisherigen Lebens- und Karrierewegs: "Ich möchte die Wahrheit endlich erzählen. Wie ich mich gefühlt habe in den letzten zehn Jahren in dieser Branche", verriet sie auf Nachfrage eines RTL-Reporters am roten Teppich.

Mit ihren 26 Jahren hat das Model bereits einiges hinter sich. Als sie süße 16 Jahre alt war, war sie bereits Teil von "Heidis Mädchen" bei der deutschen Castingshow GNTM. Mit 18 kam sie mit dem Hamburger Milliardär Frank Otto zusammen. Zwischenzeitig trennte sie sich für einen "Hells Angels"-Rocker. "Die Zeiten waren ein Auf und Ab. Es gab währenddessen gute, aber auch nicht so schöne Zeiten".

Inzwischen ist die 26-Jährige wieder mit ihrem 40 Jahre älteren Frank Otto zusammen. Doch was macht eigentlich die Familienplanung?