Frank Otto mit anderer Frau gesichtet: Jetzt äußert sich Nathalie Volk!

Hamburg/Australien - Das Ex- GNTM -Model Nathalie Volk (27) und der Versandhaus-Erbe Frank Otto (67) sollen endgültig getrennt sein. Doch die beiden behaupten etwas ganz anderes.

Nathalie Volk (27) wurde schon lange nicht mehr an der Seite von Frank Otto (67) gesehen. © Imagespace/ZUMA Wire/dpa

Die Gerüchteküche um das ungleiche Paar brodelte zuletzt immer wieder. Doch vor allem Frank Otto wurde nicht müde zu betonten, dass er und Nathalie trotz der räumlichen Distanz nach wie vor zusammen seien.

Wie aber die Bild-Zeitung erfahren haben will, soll das nicht die ganze Wahrheit sein. Freunde und Familie der beiden wüssten bereits seit Langem Bescheid: Nathalie Volk und Frank Otto sollen ihre On-Off-Beziehung endgültig zu den Akten gelegt haben und die Öffentlichkeit nur an der Nase herumführen.

Zwar lässt Frank Otto über sein Management weiter ausrichten, mit Nathalie liiert zu sein. Doch seine öffentlichen Auftritte sprechen derzeit eine andere Sprache.

Denn erst vor wenigen Tagen wurde der 67-Jährige mit einer anderen Frau an der Hand bei einem Event in Hamburg gesichtet: mit der amtierenden Miss Germany Celina Weil (23). Ist sie nun etwa die neue Frau an der Seite des Millionärs?

Nicht, wenn man Nathalie selbst befragt ...