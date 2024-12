Nach Trennungs-Gerüchten: Nathalie Volk spricht über "Freund" Frank Otto

Hamburg/Australien - Die Gerüchteküche um Ex- GNTM -Model Nathalie Volk (27) – die sich inzwischen "Miranda diGrande" nennt – und Versandhaus-Erbe Frank Otto (67) will einfach nicht aufhören zu köcheln.

Nathalie Volk (27) und Frank Otto (67) sind nach eigenen Angaben seit fast zehn Jahren ein Paar. © Imagespace/ZUMA Wire/dpa

Angeblich sollen die beiden schon länger kein Paar mehr sein und nur noch für die Öffentlichkeit die gelingende Fernbeziehung mimen - Nathalie Volk studiert derzeit in Australien und Frank Otto lebt in Hamburg.

Gerüchte, die Frank Otto über sein Management stets dementieren ließ, selbst als er zuletzt Hand in Hand mit einer anderen Frau gesichtet wurde.

Am späten Montagabend äußerte sich die 27-Jährige erneut zu den hartnäckigen Gerüchten.

"Jeder meint, mein Privatleben zu kennen – all die Momente und Erinnerungen aus den letzten 10 Jahren – doch die meisten sehen nur das, was sie sehen wollen, und nicht die Wahrheit", schreibt sie in einem längeren Instagram-Post.

Und weiter: "Niemand weiß, wie meine [...] Beziehung wirklich ist. Ihr seid nicht Teil meines Lebens und kennt weder mich noch meinen Partner wirklich, aber dennoch wird voller Neid und Vorurteile geredet."