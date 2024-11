Sind Nathalie Volk und Frank Otto noch ein Paar?

Multi-Millionär Frank Otto (67) und Model Nathalie Volk (27) sind noch ein Paar. © Screenshot/Instagram/mirandadigrande

Auf dem Sportpresseball in Frankfurt war Otto wieder einmal ohne seine Partnerin erschienen. In der Vergangenheit gab es sogar Gerüchte, der 67-Jährige hätte eine neue Frau an seiner Seite.

Nun bezog er allerdings Stellung.



"Wir sind noch zusammen", stellte er im RTL-Interview am Rande der Veranstaltung klar. Laut seinen Aussagen stecke Volk aktuell knietief in ihren Abschlussprüfungen. "Sie studiert ja in Perth, und das ist sehr weit weg", führte er weiter aus. Hätte sie derzeit noch den Stress, wäre sie wohl an seiner Seite gewissen, so der Geschäftsmann.

Die Gerüchte um eine neue Partnerin entkräftete Volk nicht ganz. "Ich bin ja kein Kind von Traurigkeit", sagte er schlicht dazu. Natürlich wisse das Nathalie aber.

Die Beziehung zwischen den beiden gleicht einer wahren Achterbahnfahrt. Otto und Volk lernten sich 2015 kennen und schließlich auch lieben. Im März 2018 folgte die Verlobung zwischen der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin und dem Unternehmer.