Neele Bronst wagt Neuanfang: "Ein Jahr oder zehn Jahre, sehen wir dann"

Hamburg/El Gouna (Ägypten) - Influencerin Neele Bronst (28) wandert aus! Das verkündete sie am heutigen Freitag in ihrer Instagram-Story. Wie viele Follower bereits vermuteten, zieht es sie nach Ägypten.

Wichtig sei ihr vor allem gewesen, sich außergerichtlich zu einigen, da ein Prozess bekanntermaßen viel Zeit, Geld und Nerven beanspruche.

"Es passt jetzt alles und ich kann das Kind beim Namen nennen: Wir werden offiziell auswandern", unterstrich sie schließlich ihr Vorhaben und bestätigte, mit dem Vater "des kleinen Mannes" offenbar eine Vereinbarung getroffen zu haben.

In diesem Zuge verkündet die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin noch einen weiteren Neuanfang: "Wir ziehen hier in ein neues Apartment." Die neue Wohnung sei "schöner, größer und günstiger", aber nicht direkt am Strand, wie sie berichtete. Das sei für sie aber nicht weiter wichtig.

Das Wichtigste: Ihr dreijähriger Sohn fühle sich pudelwohl in dem sonnigen Land und hätte bereits Freunde im Kindergarten gefunden. "Es gefällt ihm richtig gut dort", freut sich die 28-Jährige über die Entwicklung ihres Kleinen.

Für sich und ihren Sohn hätte sie in El Gouna den perfekten Ort zum Leben gefunden.