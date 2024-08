Neele Bronst meldet sich unter Tränen: "Nicht einfach, darüber zu sprechen"

Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst (28) hat sich unter Tränen auf Instagram gemeldet. Die alleinerziehende Mutter hat Liebeskummer. © Fotomontage: Instagram/neelebronst

"Ich gehe gerade durch eine schwierige Zeit und es ist nicht einfach, darüber zu sprechen", verdeutlichte die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin zu Beginn des Videos, das sie am Vormittag in ihrer Story veröffentlichte.

Anschließend ging die 28-Jährige auf die Hintergründe ein: "Nachdem ich viel Zeit mit jemandem verbracht habe, ist es jetzt vorbei. Wir haben uns getrennt und ironischerweise ist mir genau dasselbe letztes Jahr passiert".

Sie wisse nicht, ob sie dieses eine Datum aus Angst manifestiert habe, aber im vergangenen Jahr sei ihre damalige Beziehung am 17. August in die Brüche gegangen. "Und dieses Jahr war es auch am 17. August", verdeutlichte Neele, während ihr die Tränen in die Augen schossen.

Nun müsse sie erneut mit dem Liebeskummer zurechtkommen und sich wieder aus einem emotionalen Loch herauskämpfen. "Das ist halt nicht leicht", offenbarte die Mutter eines dreijährigen Sohnes.

Auf der anderen Seite sei sie sich sicher, dass alles aus einem bestimmten Grund passiere. "Wenn jemand nicht in deinem Leben sein möchte, musst du diesen Menschen auch gehen lassen. Du kannst niemanden zwingen zu bleiben, der nicht bleiben will", bekräftigte das Model.