Neele Bronst gibt Einblick in ihr Seelenleben: "Ich fühle mich einfach verloren"

Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst (28) kämpft zurzeit mit schwerem Liebeskummer. Ihre jüngste Beziehung ging vor Kurzem in die Brüche. © Fotomontage: Instagram/neelebronst

An dem Liebes-Aus hat die 28-Jährige schwer zu knabbern. Vor ihren rund 163.000 Followern bei Instagram macht die alleinerziehende Mutter kein Geheimnis daraus, wie tief sie derzeit im Liebeskummer steckt.

"Ich habe die letzten Tage so ein bisschen versucht, mich abzulenken, was leider überhaupt nicht funktioniert hat", verdeutlichte die gebürtige Hamburgerin am gestrigen Donnerstag in ihrer Story.

Vor ihrem Herzschmerz wegzulaufen, bringe rein gar nichts, erklärte die Influencerin - die Gefühle würden sie sowieso wieder einholen. "Das ist alles andere als einfach, aber was soll ich machen? Ich fühle mich einfach irgendwie verloren", unterstrich sie.

Besonders schlimm sei für das Model, dass sie in ihrer neuen Wahl-Heimat Ägypten noch keine engen Freundschaften geknüpft habe, die sie nun auffangen könnten. "Das heißt, man fühlt sich halt ein Stück weit alleingelassen", argumentierte Neele.

Die Folge sei, dass sie kaum Motivation für irgendetwas habe. "Mir fällt es schwer zu essen, mir fällt es schwer zu schlafen, mir fällt es schwer aufzustehen", gestand die Mutter eines dreijährigen Sohnes.