Nele Ludowig packt aus: So lief ihre Teenie-Zeit als Tochter einer Promi-Mama
Köln - Nele Ludowig (21) hat offen darüber ausgepackt, inwieweit der Ruhm ihrer berühmten Mama ihre Teenie- und Schulzeit beeinflusst hat. Die Antwort mag viele überraschen.
Die Studentin ist die älteste Tochter von RTL-Legende Frauke Ludowig (62). Bis zu ihrem 18. Geburtstag lebte sie vor der Öffentlichkeit versteckt. Mit dem Tag ihrer Volljährigkeit wählte die Blondine schließlich selbst den Weg ins Rampenlicht.
Für ihr zartes Alter hat Nele bereits jede Menge Medienluft geschnuppert. Gemeinsam mit ihrer Mutter besucht die 21-Jährige auch immer wieder exklusive Events wie Gala-Veranstaltungen oder Modenschauen. Doch das war nicht immer so.
Im Podcast "Clare on air" plauderte die Promi-Tochter aus dem familiären Nähkästchen und erklärte, dass in ihrer Jugend tatsächlich niemand mitbekam, dass ihre Mutter eine deutschlandweit bekannte TV-Persönlichkeit ist.
Den Grund dafür lieferte sie den Zuhörern gleich brühwarm mit: "Ich habe ja auch einen anderen Nachnamen. Ich heiße gar nicht Ludowig. In der Schule hieß ich nie so", gestand sie. Dort habe man sie nur unter dem Namen ihres Vaters - Kai Roeffen (65) - gekannt.
Nele Ludowig war verunsichert, wenn Freunde ihre Mutter erkannten
Auf diese Weise gelang es der heute 21-Jährigen, nahezu in völlig normalen Verhältnissen aufzuwachsen. Was allerdings nur schwer zu glauben ist: Sie selbst will von der Prominenz ihrer Mutter auch kaum etwas mitbekommen haben.
"Ich wurde damit nie konfrontiert, weil das niemand wusste", lautete Neles Begründung. Doch was, wenn Freunde bei ihr zu Hause zu Besuch waren, und Frauke aufgrund ihrer TV-Präsenz erkannten?
Derartige Situationen haben die heute 21-Jährige eher verunsichert. "Manchmal haben die Leute das realisiert, wenn sie dann zu mir nach Hause gekommen sind. Ich war halt so: 'Ja, das ist halt meine Mutter.'"
Ob sie einmal in ihre Fußstapfen treten möchte, weiß Nele noch nicht. Aktuell befindet sie sich noch in der Findungsphase. Oberste Priorität hat ihr Studium in Amsterdam. Darüber hinaus produziert die Blondine seit einiger Zeit auch noch ihren eigenen Podcast "Nele meets".
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa