Nele Ludowig packt aus: So lief ihre Teenie-Zeit als Tochter einer Promi-Mama

Köln - Nele Ludowig (21) hat offen darüber ausgepackt, inwieweit der Ruhm ihrer berühmten Mama ihre Teenie- und Schulzeit beeinflusst hat. Die Antwort mag viele überraschen.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) und ihre älteste Tochter Nele (21) gehen inzwischen auch gerne gemeinsam auf Events. © Christoph Soeder/dpa

Die Studentin ist die älteste Tochter von RTL-Legende Frauke Ludowig (62). Bis zu ihrem 18. Geburtstag lebte sie vor der Öffentlichkeit versteckt. Mit dem Tag ihrer Volljährigkeit wählte die Blondine schließlich selbst den Weg ins Rampenlicht.

Für ihr zartes Alter hat Nele bereits jede Menge Medienluft geschnuppert. Gemeinsam mit ihrer Mutter besucht die 21-Jährige auch immer wieder exklusive Events wie Gala-Veranstaltungen oder Modenschauen. Doch das war nicht immer so.

Im Podcast "Clare on air" plauderte die Promi-Tochter aus dem familiären Nähkästchen und erklärte, dass in ihrer Jugend tatsächlich niemand mitbekam, dass ihre Mutter eine deutschlandweit bekannte TV-Persönlichkeit ist.

Den Grund dafür lieferte sie den Zuhörern gleich brühwarm mit: "Ich habe ja auch einen anderen Nachnamen. Ich heiße gar nicht Ludowig. In der Schule hieß ich nie so", gestand sie. Dort habe man sie nur unter dem Namen ihres Vaters - Kai Roeffen (65) - gekannt.