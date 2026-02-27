Überraschung im Hause Schumacher: David heiratet langjährige Freundin - Mama Cora ausgeladen

Salzburg (Österreich) - Überraschung im Hause Schumacher: David (24), Sohn von Ralf (50) und Cora Schumacher (49) hat still und heimlich geheiratet - allerdings ohne seine Mutter!

David Schumacher (24) hat seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi (25) geheiratet. © Instagram/vivien_keszthelyi (Screenshot)

Wie "Bild" erfahren haben will, soll die Hochzeits-Zeremonie mit Rennfahrer-Freundin Vivien Keszthelyi (25) in Salzburg stattgefunden haben. Demnach seien nur engste Freunde und wenige Familienmitglieder eingeladen gewesen.

Mama Cora sei hingegen unerwünscht gewesen. Die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin soll sogar erst durch Bild von der Trauung erfahren haben.

Schon seit der Scheidung der 49-Jährigen und dem heutigen Sky-Experten im Jahr 2015 ist das Verhältnis zu ihrem Sohn nicht mehr intakt.

Der Streit ging so weit, dass der Rennfahrer im Oktober 2024 gnadenlos mit seiner Mutter abgerechnet hatte.

"Meine Mutter hat leider - schon seit ich denken kann - mentale Probleme, wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Ups und Downs", ließ David damals wissen.