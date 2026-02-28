Mama Dahlmeier schließt mit Tod von Tochter Laura ab: "Verschmolzen mit dem Herzen der Berge"

Garmisch-Partenkirchen - Die Eltern der in Pakistan tödlich verunglückten Laura Dahlmeier (†31) haben Frieden damit geschlossen, dass der Leichnam ihrer Tochter in den Bergen fernab der Heimat geblieben ist und nicht geborgen werden konnte.

Susi Dahlmeier sitzt an der Gedenkstätte für ihre Tochter im Laura-Dahlmeier-Park in Partenkirchen. © Felix Hörhager/dpa

"Ich glaube, das ist der schönste Friedhof, den es für die Laura gibt. Verschmolzen mit dem Herzen der Berge. Das war sie und das ist sie", sagt Mutter Susi Dahlmeier der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn sie geborgen oder gefunden worden wäre, dann hätte ich das auch akzeptiert. Aber für mich ist es auch ganz fein, dass sie da dort ihre Ruhestätte einfach hat", sagte Susi Dahlmeier weiter. Ähnlich hatte sich früher schon auch Lauras Vater Andreas Dahlmeier geäußert.

Für sie sei wichtig, dass es einen Erinnerungsort in der Heimatgemeinde Garmisch-Partenkirchen gebe, die gerade den Kurpark Partenkirchen in Laura-Dahlmeier-Park umbenannt hat.

"Ich empfinde es als große Ehre, dass die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen den Park jetzt praktisch der Laura widmet. Das ist eine unheimlich schöne Geste", sagt sie.