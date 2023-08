Netflix-Star ist wieder Single: "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen"

Ihre Liebe legte ein regelrechtes Rekordtempo hin. Im Sommer 2021 wurde die Beziehung offiziell. Silvester 2022 folgte dann ganz romantisch der Antrag in einem Heißluftballon in Kenia.

"Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, unsere Trennung auf diesem Wege bekanntzugeben, damit dieses Thema in zukünftigen Interviewsituationen somit auch abgehakt ist. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", heißt es weiter.

Konnten die beiden ihre Karrieren am Ende nicht mehr miteinander vereinbaren? Er arbeitet als Sänger - bildet zusammen mit Otto Jaus das Duo "Pizzera und Jaus" - und Kabarettist, sie als Schauspielerin. Bekannt ist Huber vor allem durch ihre Rollen in der Netflix-Serie "Kitz", der Amazon-Prime-Produktion "Friedliche Weihnachten" oder der RTL-Serie "Nachtschwestern".

Ab dem 6. Oktober werden Huber und Pizzera aber nochmal zusammen zu sehen an. Dann läuft in Österreich der Film "Pulled Pork" an, in dem beide mitspielen.