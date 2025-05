Starfriseur präsentiert Blitz-Frisuren für Mamas, äußert aber auch Kritik

Der Haarfluencer teilt auf seinem Instagram-Profil immer wieder nützliche Tipps rund um das Thema Haare. © Madita Eggers/TAG24

Das Besondere an seinem Tipp: Du selbst entscheidest, wie lange es dauert. "Die Frisur hat drei Stufen und du kannst entscheiden, wie viel Zeit und wie viel Aufwand du investieren möchtest", erklärt der "Haarfluencer" in seinem neuesten Video auf Instagram.

Die Blitz-Frisuren sind natürlich nicht nur für Mamas. "Schnelle Frisuren haben wir alle gern", merkt der Hamburger weiter an.

Begleitend zu den Haar-Tipps beschäftigt den Profi jedoch eine Sache: "Ich habe voll viel Mama-Frisuren-Content geguckt und der war mir nicht realistisch genug", bemerkt der Influencer in seiner Instagram-Story.

"Die haben dann schon geföhnte Haare und stecken sich 'ne Hochzeitsfrisur? Ja sicher ...", so der 30-Jährige skeptisch. Ein Grund mehr für den Profi, auf authentische und alltagstaugliche Tipps zu setzen. Die Drei-Stufen-Frisur beinhaltet drei verschiedene Varianten, die aufeinander aufbauen.

Um die Looks zu zeigen, setzt sich Garz eine Perücke auf und erklärt die einzelnen Schritte vor der Kamera. Die Herausforderung: "Das ist sehr schwer das am eigenen Kopf so zu stylen" und meint damit die Perücke. Weil diese nicht fest am Kopf ist, ist das Styling mühsamer.