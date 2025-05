"Rieche überall Katzenpisse": Tessa Bergmeier hat die Nase voll

Das Riechorgan der Prominenten scheint so geschult, dass sie auch zwischen nach Katzen-Urin riechenden Pflanzen und tatsächlichem Urin-Geruch unterscheiden kann.

"Dadurch, dass ich chronisch gestresst bin, rieche ich intensiv. Also riecht durch die ganzen blühenden Pflanzen alles nach Katzenpisse", sagt die ehemalige Dschungelcamp -Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.

Die 35-Jährige, die durch die Teilnahme an der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel Bekanntheit erreichte und 2024 für RTL ins Sommerhaus der Stars einzog, beschwert sich über diesen Duft.

Die meisten werden sich wohl an dem Duft der Blumen im Frühsommer erfreuen, für das Reality-TV-Sternchen gilt das aber ganz gewiss nicht.

"Manchmal ist es dann auch wirklich Pisse. Aber das ist ein anderes Thema", sagt die Veganerin. Neben dem Gestank von Tier-Fäkalien umwehen die Nase des Models aber auch Düfte, die den meisten Menschen wohl entgehen würden.

"Ich rieche wirklich krass gut durch diesen erhöhten Stress. Und ich wollte mich einfach mal bei den ganzen Opis bedanken, die so herrlich nach Puder riechen. Also nach Babypuder", schwärmt Bergmeier und richtet sich noch einmal direkt an die gepuderten Senioren.

"Mein Gott, das ist echt ein Wohlergehen für meine Nase. Danke liebe Opis, danke, dass ihr so gut riecht", sagt die Mutter zweier Töchter.