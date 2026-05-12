Netflix-Streifen sorgt für Ärger: Ben Affleck und Matt Damon von Polizisten verklagt

Los Angeles (USA) - In ihrem Netflix -Streifen "The Rip" spielen Matt Damon (55) und Ben Affleck (53) ein Polizei-Duo, das im Drogenmilieu ermittelt und in ein Netz aus Korruption und Verrat gerät. Nun hat das Hollywood-Gespann infolge des Films juristischen Ärger am Hals. Die beiden werden von realen Polizisten verklagt.

Ben Affleck (53 l.) und Matt Damon (55) müssen sich wegen ihres Netflix-Films "The Rip" nun mit einer Verleumdungsklage herumschlagen. © Foto von ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Jason Smith und Jonathan Santana, Beamte des Sheriff’s Office von Miami Dade, verklagen die Produktionsfirma, die Damon und Affleck gehört, wegen Verleumdung. Die beiden Polizisten sollen als Inspiration für das Korruptionsdrama gelten.

Smith und Santana werden in "The Rip" zwar nicht namentlich genannt, doch die Story beruhe auf einem realen Vorfall aus dem Jahr 2016, bei dem die beiden Polizisten mehr als 21 Millionen Dollar beschlagnahmt hatten.

Wie "Entertainment Weekly" berichtet, fühlten sich die beiden Polizisten durch die Details und den Schauplatz Miami Dade stark mit Damons und Afflecks Film in Verbindung gebracht.

Die Darstellung in dem Film hätte sogar dazu geführt, dass ihr persönlicher und beruflicher Ruf erheblich geschädigt worden sei.