Exklusive Einblicke in Dreharbeiten von "The BossHoss": Musiker reiten auf Pferden durch Burger-Restaurant
Hamburg - Osdorfer Landstraße, 14 Uhr, an einem gewöhnlichen Dienstag: Alec Völkel und Sascha Vollmer (beide 54) von "The BossHoss" reiten auf Pferden durch den Drive-in einer Fastfood-Kette. Und nein, das ist kein Fiebertraum, sondern Teil einer neuen Kampagne von Burger King Deutschland.
Die Musiker tragen Cowboyhüte, abgeschnittene Karohemden und Lederjacken mit Fransen – typisch Country, typisch "The BossHoss" eben.
Mit einem "Hooo!" und anschließendem "Howdy" halten die beiden am Bestellfenster des Drive-in und ordern DEN Burger. Offenbar eine neue Variation, die mutmaßlich ab Juni dieses Jahres im Sortiment des Fastfoodriesen aufgenommen wird.
TAG24 durfte exklusiv beim Dreh des noch geheimen Projekts dabei sein und erfuhr auch nur Rahmendaten zu der Aktion. Denn worum es letztlich wirklich geht, soll eine Überraschung bleiben und erst in knapp einem Monat aufgedeckt werden.
Dennoch: Klar ist, dass es sich in irgendeiner Form um eine Kooperation zwischen "The BossHoss" und Burger King handeln muss.
Ohnehin wäre diese Kombination ein Perfect Match, schließlich sind die Country-Rocker große Barbecue-Liebhaber, wie sie im Gespräch mit TAG24 verrieten. Nicht nur privat stehen sie gerne am Rost. Mit ihren Barbecue-Büchern "Rock am Grill" und "Rock am Grill Volume II" lassen sie auch andere Grillbegeisterte an ihrer Leidenschaft teilhaben.
"Das ist natürlich die beste Coop, die Burger King je gemacht hat. Für uns erfüllt sich ein kleiner Traum. Burger, Barbecue, Pferde. Was willst du mehr?", sagte Völkel. Vollmer ergänzte: "So ein Dreh hier beim Ride-in, Ride-through mit Burger King ist geil. Das Wetter spielt mit. Die Pferde sind okay. Die Allergie hält sich in Grenzen. Die Leute sind nett. Und die Burger lecker. Perfekt."
Doch mehr als das durften die beiden Protagonisten nicht verraten. Die Fans könnten aber "ganz viel erwarten", betonten sie.
Burger King verzichtet auf Schauspieler und setzt stattdessen auf echte Mitarbeitende
Das Besondere an dem Werbedreh: Zum einen handelt es sich bei den Pferden, auf denen "The BossHoss" durch den Drive-in-Bereich ritten, um speziell für Fernsehen und Show ausgebildete Tiere.
In den Drehpausen genossen die Einhufer die Sonne und einen leckeren Ballen Heu auf dem Burger-King-Parkplatz.
Zum anderen wurde für die Rolle der Burger-King-Angestellten, die im Clip am Service-Fenster die Bestellung der Musiker entgegennimmt, keine Schauspielerin engagiert.
Stattdessen steht die Store-Managerin des Drehort-Restaurants in der Osdorfer Landstraße, Hend El Minawi, im Rampenlicht.
Seit zehn Jahren ist die 29-Jährige Teil des Burger-King-Teams – zunächst angefangen als Crew-Mitglied, inzwischen ist sie neben dem Verkauf auch für organisatorische Themen sowie den Dienstplan von rund fünfzehn Mitarbeitenden zuständig.
Für El Minawi war es die erste Rolle dieser Art. Gegenüber TAG24 erklärte sie in der Mittagspause, dass sie am Morgen schon aufgeregt gewesen war und die Aktion als neue Herausforderung sieht. "Es ist auf jeden Fall interessant, das mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Man sieht ja immer die Werbung im Fernsehen auf Social Media. Ja, ich bin gespannt, wie es aussieht am Ende dann."
Titelfoto: Bildmontage: Alice Nägle/TAG24, PR/Burger King