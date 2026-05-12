Exklusive Einblicke in Dreharbeiten von "The BossHoss": Musiker reiten auf Pferden durch Burger-Restaurant

Hamburg - Osdorfer Landstraße, 14 Uhr, an einem gewöhnlichen Dienstag: Alec Völkel und Sascha Vollmer (beide 54) von "The BossHoss" reiten auf Pferden durch den Drive-in einer Fastfood -Kette. Und nein, das ist kein Fiebertraum, sondern Teil einer neuen Kampagne von Burger King Deutschland.

Für die Dreharbeiten einer neuen Kampagne ritten "The BossHoss" auf Pferden durch den Drive-in des Burger-King-Restaurants in der Osdorfer Landstraße in Hamburg. © Alice Nägle/TAG24

Die Musiker tragen Cowboyhüte, abgeschnittene Karohemden und Lederjacken mit Fransen – typisch Country, typisch "The BossHoss" eben.

Mit einem "Hooo!" und anschließendem "Howdy" halten die beiden am Bestellfenster des Drive-in und ordern DEN Burger. Offenbar eine neue Variation, die mutmaßlich ab Juni dieses Jahres im Sortiment des Fastfoodriesen aufgenommen wird.

TAG24 durfte exklusiv beim Dreh des noch geheimen Projekts dabei sein und erfuhr auch nur Rahmendaten zu der Aktion. Denn worum es letztlich wirklich geht, soll eine Überraschung bleiben und erst in knapp einem Monat aufgedeckt werden.

Dennoch: Klar ist, dass es sich in irgendeiner Form um eine Kooperation zwischen "The BossHoss" und Burger King handeln muss.

Ohnehin wäre diese Kombination ein Perfect Match, schließlich sind die Country-Rocker große Barbecue-Liebhaber, wie sie im Gespräch mit TAG24 verrieten. Nicht nur privat stehen sie gerne am Rost. Mit ihren Barbecue-Büchern "Rock am Grill" und "Rock am Grill Volume II" lassen sie auch andere Grillbegeisterte an ihrer Leidenschaft teilhaben.

"Das ist natürlich die beste Coop, die Burger King je gemacht hat. Für uns erfüllt sich ein kleiner Traum. Burger, Barbecue, Pferde. Was willst du mehr?", sagte Völkel. Vollmer ergänzte: "So ein Dreh hier beim Ride-in, Ride-through mit Burger King ist geil. Das Wetter spielt mit. Die Pferde sind okay. Die Allergie hält sich in Grenzen. Die Leute sind nett. Und die Burger lecker. Perfekt."

Doch mehr als das durften die beiden Protagonisten nicht verraten. Die Fans könnten aber "ganz viel erwarten", betonten sie.