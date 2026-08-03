03.08.2026 13:06 Neue Details zum Todes-Drama um Liam Payne (†31): Escort-Frauen berichten von seinen letzten Stunden

Neue Details zum Tod von Liam Payne: Zwei Escort-Frauen berichten, was am Tag seines tödlichen Balkonsturzes im Hotel passiert sein soll.

Von Lea Schober

Argentinien - Nach dem tragischen Tod von Liam Payne (†31) im Oktober 2024 sind weiterhin viele Fragen ungeklärt. Nun berichten zwei Escort-Frauen, was sich am Tag seines tödlichen Sturzes vom Hotelbalkon ereignet haben soll.

Im Hotelzimmer sollen Alufolienstücke mit mutmaßlichen Drogenresten herumgelegen haben. (Archivfoto) © HANDOUT / BUENOS AIRES POLICE / AFP Wie Daily Mail berichtet, haben zwei Escort-Frauen, die den früheren One-Direction-Star Liam Payne am 16. Oktober 2024 in seinem Hotel getroffen haben wollen, unter eidesstattlicher Erklärung ausgepackt. Demnach sollen sie von dem Sänger über eine Escort-Plattform kontaktiert und anschließend in sein Hotel eingeladen worden sein. Nach Angaben der beiden Frauen bot sich ihnen beim Betreten des Hotelzimmers ein chaotisches Bild. Sie behaupten, dort hätte unter anderem Alufolie mit mutmaßlichen Drogenresten herumgelegen, außerdem habe Payne Whisky getrunken. Promis & Stars TV-Vorfall vor 25 Jahren: Darum ärgert sich Janin Ullmann heute noch über Pocher Als sie später die vereinbarte Bezahlung in Höhe von umgerechnet rund 4300 Euro eingefordert hätten, sei die Situation jedoch eskaliert. Den Aussagen zufolge habe Payne die Beherrschung verloren, seine goldene Rolex gegen eine Wand geworfen und dabei zerstört. Zudem soll er mehrfach auf den Fernseher eingeschlagen haben.

Auch den Fernseher in seinem Hotelzimmer soll der Star offenbar zerstört haben. (Archivfoto) © HANDOUT / BUENOS AIRES POLICE / AFP

Liam Payne sprach über Geld und seinen Sohn

Liam Payne wurde nur 31 Jahre alt. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa Anschließend hätten Payne und die beiden Frauen gemeinsam das Hotelzimmer verlassen und sich in die Lobby begeben. Dort soll der Sänger über seinen damals siebenjährigen Sohn Bear gesprochen haben. Laut einer der Frauen habe er gesagt, dass Geld ihn nicht glücklich mache. Wenig später kehrten die beiden Frauen nach eigenen Angaben noch einmal in das Hotelzimmer zurück, weil sie persönliche Gegenstände vergessen hatten. Promis & Stars Nach Jahren auf der Bühne: Ariana Grande kündigt Auszeit an Dabei soll Payne sich für sein Verhalten entschuldigt haben. "Er zog seine Jacke aus, kniete sich hin und entschuldigte sich. [...] Er bat uns, zu bleiben, aber wir lehnten ab", wird eine der Frauen zitiert. Den Aussagen zufolge verließen die beiden Frauen das Hotel kurz vor 16 Uhr. Danach soll sich Payne mehrfach zwischen der Lobby und seinem Hotelzimmer hin und her bewegt haben.

Die genauen Umstände des Todes werden weiterhin untersucht