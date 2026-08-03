TV-Vorfall vor 25 Jahren: Darum ärgert sich Janin Ullmann heute noch über Pocher

Köln - Janin Ullmann packt aus: Vor rund 25 Jahren arbeitete die Moderatorin bei VIVA unter anderem mit Oliver Pocher (48) zusammen. Eine Sache im Zusammenhang mit dem Kollegen ärgert sie bis heute.

Janin Ullmann (44) ist eine bekannte deutsche TV-Moderatorin. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Im Podcast "babygotbusiness" von Ann-Kathrin Schmitz spricht die Blondine ganz offen über Geld und dabei auch über eine Erfahrung aus ihrer Zeit beim Kult-Sender. Konkret geht es um ihr erstes Gehalt als Musik-TV-Moderatorin.

"Ich war ja reich, ich habe da 3000 D-Mark brutto bekommen", erinnert sich Ullmann. Damals sei sie erst 18 Jahre alt gewesen und habe kaum Erfahrung mit Gehältern oder Vertragsverhandlungen gehabt. Sie gesteht: "Ich bin da so blauäugig hingegangen."

Erst Jahre später - beim Schreiben ihres Buches "Female Finance: Dein Geld. Dein Leben. Deine Regeln" - habe sie von Olli erfahren, dass dieser zur selben Zeit satte 5000 D-Mark brutto kassierte.

"Das war meine erste Erfahrung mit dem Gender Pay Gap", betont Ullmann im Podcast. Damit ist die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit gemeint. Der eklatante Gehaltsunterschied ärgert die 48-Jährige bis heute.

Besonders die Voraussetzungen für die Gehaltsverhandlungen sieht die Moderatorin kritisch. So soll Pocher zunächst ein Angebot über 4000 D-Mark erhalten haben, das sein Management anschließend noch nachverhandelte.