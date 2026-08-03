Nach Tod von "Forsthaus Rampensau"-Star: Neue Details zum Unfall

Gignese (Italien) - Nach dem tragischen Tod von Reality-Star Mano Machinek (†37) kommen immer mehr Details zu seinem tragischen Unfall ans Licht.

Mano Machinek (37) und Maria Maksimovic (32) waren im österreichischen "Forsthaus Rampensau", kamen dort wieder als Paar zusammen. © Screenshot/Instagram/forsthausrampensau

Der Schweizer war am 30. Juli für einen Werbedreh in Italien. Für die Dreharbeiten wurde eigens eine Straße in der Gemeinde Gignese am Lago Maggiore gesperrt, wie der italienische Sender "VCO Azzurra" berichtet.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der 37-Jährige aber die Kontrolle über den angemieteten Porsche, kam von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume.

Einsatzkräfte mussten das Model aus dem Wrack ziehen, konnten das Leben des Mannes aber nicht mehr retten.

Seine Freundin Maria Maksimovic (32) meldete sich auf Instagram, bestätigte dort den Tod ihres Partners: "Er saß am Steuer eines Porsche, eines Autos, das für ihn so viel mehr war als nur ein Fahrzeug. Es war eine seiner grössten Leidenschaften. Jeder, der Mano kannte, wusste, wie sehr er Autos, die Straße und das Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer liebte."

Zu Bildern, die die beiden während eines Shootings für Hochzeitscontent zeigen, schrieb Maksimovic: "Ehrlich gesagt, hätte ich ihn jeden Tag geheiratet. Ich habe nur darauf gewartet, dass er mich fragt … und er hat insgeheim darauf gewartet, dass ich ihn frage."