Neue Hoffnung? Patrice Aminati teilt nach Krebs-Rückfall rührendes Update!

Daniel (50) und Patrice Aminati (29) sind Eltern einer kleinen Tochter. © Screenshot/Instagram/patrice.eva

"Passt auf Euch auf", appellierte die Mutter einer kleinen Tochter an ihre knapp 94.000 Follower und erhielt von ihren Fans jede Menge Zuspruch für ihr starkes Posting.

"Du bist wirklich eine so inspirierende und starke Frau. Es ist so schön, Euch so glücklich zu sehen", freuten sich Patrice' Anhänger über die glücklichen Einblicke in ihr Privatleben und schickten ihr viel "Kraft, Liebe und Glück".

Vor gut einer Woche hatte sich die Ehefrau von "taff"-Moderator Daniel Aminati erstmals seit Bekanntwerden ihres Rückfalls selbst mit einer wichtigen Botschaft auf Social Media zu Wort gemeldet.

"Ich habe eine schwere Zeit hinter mich gebracht. Mit Schmerzen, die für mich nicht vorstellbar waren", gestand Patrice ihrer Community. "Noch nie erschien mir das Leben so kostbar, so lebenswert."

Sie wolle ihr "kleines liebes Leben" einfach leben, zeigte sie sich hoffnungsvoll. Und auch mit ihrem neuesten Posting beweist Patrice Aminati einmal mehr, dass sie sich von ihrer Krankheit so schnell nicht unterkriegen lassen will.