Neue Karriere: Hollywood-Star kündigt Musik-Debüt an und geht auf Tour

USA - Sie tauscht die Kamera gegen ein Mikrofon! Schauspielerin Cara Delevingne (33) kündigt ihr Musik-Debüt und gleichzeitig ihre erste eigene Tour an!

Cara Delevingne (33) geht in wenigen Wochen auf Tour. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Am Mittwoch postete die 33-Jährige einen Beitrag auf Instagram und verkündete eine Tour durch Amerika und Europa. Außerdem gab sie ihren Fans bereits erste Einblicke in zwei ihrer neuen Songs.

"Ich freue mich riesig, meine allerersten Headliner-Shows ankündigen zu können! [...] Ich kann es kaum erwarten, diese Shows zu spielen", schrieb Delevingne dazu.

Tickets für die Tour sind ab Donnerstag im Vorverkauf erhältlich, der reguläre Verkauf startet am Freitag.

Während ihrer Konzertreise wird sie auch in Deutschland haltmachen - zum Auftakt tritt sie am 1. Juni in Berlin auf.

Bereits in anderen Beiträgen sprach die Schauspielerin über ihren Karrierewechsel und verriet: "Musik. Sie war schon immer meine größte Angst und meine größte Liebe."

Auch in der Vergangenheit hatte die 33-Jährige schon das ein oder andere Mal zum Mikrofon gegriffen. So sang sie für den Film "Her Smell" aus dem Jahr 2018 mehrere Songs ein.